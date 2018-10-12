Лента RSS
Подписаться на ленту
30 октября 2018, вторник, 09:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
30. 10. 2018

В Беларуси считают, что в минпроме слишком мало чиновников

Источник фото: tut.by

В Беларуси предлагают реформировать министерство промышленности. Об этом сообщил 29 октября министр экономики Дмитрий Крутой на расширенном заседании Постоянной комиссии по госстроительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей.

По его словам, необходимость реформировать ведомство уже назрела, передает БелТА.

На сегодняшний день минпром курирует работу более 220 организаций. В правительстве считают, что его кадрового состава для этого недостаточно. В связи с этим предлагается создать министерство промышленной политики, которое будет определять направления развития всего промышленного комплекса, разделив функции регулятора и собственника. Второй сценарий предполагает создание государственной корпорации.

Вариант, при котором ведомство не курировало бы столько организаций или вообще было распущено, не рассматривается.

Это Интересно
Актуальное
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Никита, ты кормил кота, когда я уезжала? 
- Да, с ним все в порядке! 
- А рыбок? 
- Э-э-э, это был непростой выбор!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.