В Беларуси считают, что в минпроме слишком мало чиновников

В Беларуси предлагают реформировать министерство промышленности. Об этом сообщил 29 октября министр экономики Дмитрий Крутой на расширенном заседании Постоянной комиссии по госстроительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей.

По его словам, необходимость реформировать ведомство уже назрела, передает БелТА.

На сегодняшний день минпром курирует работу более 220 организаций. В правительстве считают, что его кадрового состава для этого недостаточно. В связи с этим предлагается создать министерство промышленной политики, которое будет определять направления развития всего промышленного комплекса, разделив функции регулятора и собственника. Второй сценарий предполагает создание государственной корпорации.

Вариант, при котором ведомство не курировало бы столько организаций или вообще было распущено, не рассматривается.