«Белавиа» запустила регулярные полеты в Молдову

Авиакомпания «Белавиа» 30 октября начинает регулярные полеты в Международный аэропорт Кишинев. Рейсы будут будут осуществляться пять раз в неделю с вылетами из Минска в 13:00 по вторникам, четвергам и воскресеньям, в 08:00 — по понедельникам и пятницам. В обратном направлении самолеты будут вылетать соответственно в 14:15 и в 09:05.

Время в пути займет около 1,5 часов, а стоимость полета в одну сторону составит от 83 евро, в обе — от 153 евро.



Аэропорт Кишинев находится в 13 километрах от центра столицы Молдовы. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby