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30. 10. 2018

В Барановичах пассажир автобуса избил контролера

В Барановичах (Брестская область) 22-летний пассажир избил контролера в автобусе. Инцидент произошел 21 октября около 16:40 на остановке «Улица Красноармейская» в автобусе №6, когда контролер-ревизор проверял оплату проезда.

Молодой парень, ехавший без билета, в ответ на требование предъявить билет или уплатить штраф ударил контролера в живот, а при попытке сбежать вывернул ему большой палец руки, передает «Наш Край».

Приехавшие по вызову контролера сотрудники милиции задержали нарушителя. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 366 УК.

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