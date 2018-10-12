В Барановичах пассажир автобуса избил контролера

В Барановичах (Брестская область) 22-летний пассажир избил контролера в автобусе. Инцидент произошел 21 октября около 16:40 на остановке «Улица Красноармейская» в автобусе №6, когда контролер-ревизор проверял оплату проезда.

Молодой парень, ехавший без билета, в ответ на требование предъявить билет или уплатить штраф ударил контролера в живот, а при попытке сбежать вывернул ему большой палец руки, передает «Наш Край».

Приехавшие по вызову контролера сотрудники милиции задержали нарушителя. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 366 УК.