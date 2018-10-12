В Беларуси впервые пройдет Мюнхенская конференция по безопасности

Беларусь впервые примет Мюнхенскую конференцию по безопасности (МКБ). Встреча Основной группы МКБ пройдет в Минске с 30 октября по 1 ноября. Ожидается участие во встрече президентов, глав правительств и внешнеполитических ведомств, руководителей аналитических сообществ, спецслужб.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. Участие в ней принимают лидеры стран, руководители международных организаций, известные политологи и эксперты с целью выработки путей разрешения мировых конфликтов.

Беларусь принимает участие в МКБ с 2006 года.