Лента RSS
Подписаться на ленту
30 октября 2018, вторник, 11:18
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
30. 10. 2018

В Беларуси впервые пройдет Мюнхенская конференция по безопасности

Источник фото: СК РБ

Беларусь впервые примет Мюнхенскую конференцию по безопасности (МКБ). Встреча Основной группы МКБ пройдет в Минске с 30 октября по 1 ноября. Ожидается участие во встрече президентов, глав правительств и внешнеполитических ведомств, руководителей аналитических сообществ, спецслужб.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. Участие в ней принимают лидеры стран, руководители международных организаций, известные политологи и эксперты с целью выработки путей разрешения мировых конфликтов.

Беларусь принимает участие в МКБ с 2006 года.

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Никита, ты кормил кота, когда я уезжала? 
- Да, с ним все в порядке! 
- А рыбок? 
- Э-э-э, это был непростой выбор!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.