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30. 10. 2018

Россельхознадзор не пустил в Россию 19 тонн белорусского сыра

Россельхознадзор запретил ввоз почти 19 тонн сыра, произведенного Светлогорским филиалом ПУП «Калинковичский молочный комбинат», в отношении продукции которого действуют временные ограничения. Груз был задержан 27 октября года в пункте пропуска «Красная Горка».

Груз направлялся в Московскую область, отправителем в документах значилось ООО «Террафуд» из Дзержинского района.

Россельхознадзор ранее ввел ограничения на поставку в Россию продукции со светлогорского предприятия. Несмотря на это, груз сопровождался ветеринарным сертификатом Государственной ветеринарной службой Беларуси.

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