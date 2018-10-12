Россиянин пытался ввезти в Беларусь девять IPhone Х

Ночью 27 октября гражданин России пытался незаконно перевезти через белорусско-литовскую границу из Литвы девять мобильных телефонов IPhone Х. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете.

При оформлении пограничники обнаружили смартфоны, спрятанные в конструктивных особенностях его автомобиля. Мужчина утверждал, что вез телефоны лишь для себя, но не стал их декларировать и выбрал для оформления «зеленый канал».

В итоге телефоны были изъяты для дальнейшего разбирательства.