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30. 10. 2018

Россиянин пытался ввезти в Беларусь девять IPhone Х

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

Ночью 27 октября гражданин России пытался незаконно перевезти через белорусско-литовскую границу из Литвы девять мобильных телефонов IPhone Х. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете.

При оформлении пограничники обнаружили смартфоны, спрятанные в конструктивных особенностях его автомобиля. Мужчина утверждал, что вез телефоны лишь для себя, но не стал их декларировать и выбрал для оформления «зеленый канал». 

В итоге телефоны были изъяты для дальнейшего разбирательства.

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