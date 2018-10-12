ЕБРР выделит Беларуси 42,45 млн евро кредита на строительство МКАД-2

Европейский банк реконструкции и развития и министерство транспорта Беларуси подписали соглашение о выделении кредита в размере 42,45 млн евро на строительство второй кольцевой автодороги Р-80 «Слобода — Паперня». Текст документ был опубликован 30 октября на Национальном правовом интернет-портале.

Также ЕБРР согласился выделить грант до 500 тыс. евро на совершенствование структуры управления дорожным хозяйством. Вместе с тем Беларусь заплатит ЕБРР комиссию в размере 424,5 тыс. евро за выделение кредита. Длина строящейся дороги составит 14,77 километра. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby