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30. 10. 2018

Власти ликвидируют Лидский мясокомбинат

ОАО «Лидский мясокомбинат» ликвидируют до лета 2019 года. Об этом говорится на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве. По состоянию на 27 июня принято 82 требования кредиторов на 23,7 млн рублей. Общий размер имущества комбината, на которое возможно обратить взыскание, оценен в почти 7 млн рублей.

Государству на Лидском мясокомбинате принадлежит 97,78% акций, передает TUT.by.

Проблемы на предприятии начались еще в начале 1990-х. В 2014 году государство оказало помощь мясокомбинату, однако это не привело к кардинальным изменениям. При этом работники мясокомбината подозреваются в хищении 37,5 тонны мясной продукции.

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