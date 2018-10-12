Власти ликвидируют Лидский мясокомбинат

ОАО «Лидский мясокомбинат» ликвидируют до лета 2019 года. Об этом говорится на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве. По состоянию на 27 июня принято 82 требования кредиторов на 23,7 млн рублей. Общий размер имущества комбината, на которое возможно обратить взыскание, оценен в почти 7 млн рублей.

Государству на Лидском мясокомбинате принадлежит 97,78% акций, передает TUT.by. Проблемы на предприятии начались еще в начале 1990-х. В 2014 году государство оказало помощь мясокомбинату, однако это не привело к кардинальным изменениям. При этом работники мясокомбината подозреваются в хищении 37,5 тонны мясной продукции. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby