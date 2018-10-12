Прогноз по белорусскому рублю на неделю

Доллар на мировом рынке получил в последние дни импульс к росту на фоне новых подтверждений жёсткости политики ФРС и склонности к повышению процентных ставок. При этом проявляется более осторожная политика европейского регулятора и сохраняется напряжённость в рисковых активах, что давит на евро и валюты развивающихся рынков. В результате индекс доллара DX поднялся за неделю с 91,5 п. к 96,3 п. и стремится выше. Под давлением и нефтяные цены, которые находятся в начале недели на уровне $77 /барр. по Brent и могут опуститься ниже. Всё это в целом неблагоприятно для российского и белорусского рубля, которые склонны к ослаблению против основных валют на текущей неделе.
Значимыми данными в ближайшие дни могут стать информация по инфляции и рынку труда в США 29 октября и 2 ноября, по ВВП, инфляции и безработице в еврозоне 30 и 31 октября.
Пара USD/BYN, не дойдя вниз к уровню 2.080 BYN на прошлой неделе, показала рост, который способен продолжиться из-за вышеописанных факторов. Целью повышения сейчас выступает уровень 2.1200 BYN, при преодолении которого стремление будет идти к 2.1300 BYN. В свою очередь, поддержкой и ограничением в случае менее вероятного снижения является рубеж 2.0800- 2.0920 BYN.
Евро, находящийся под давлением на рынке Форекс, слабеет и к белорусу. Оправдалось предположение прошлого обзора о снижении пары EUR/BYN к 2.400. Сейчас динамика может привести к 2.3610-2.3800 EUR/BYN в ближайшее время. Но на текущей неделе возможен и отскок вверх в коррекции к 2.4200 EUR/BYN из-за общей слабости развивающихся рынков.
Российская и белорусская валюта испытывают схожие факторы динамики, поэтому их движение между собой менее выражено, чем к другим валютам. Также оправдался предыдущий прогноз о том, что некоторое снижение пары не преодолеет рубеж 0.03200 BYN. Остаётся наиболее вероятным и на наступившей неделе диапазон 0.03180 - 0.03250 BYN.
Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд
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