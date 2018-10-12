Совмин поручил создать благоприятные условия жизнедеятельности в Бобруйске

Совет министров Беларуси своим поручением № 761 от 24 октября, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, поручил Могилевскому облисполкому развивать Бобруйск.

В частности, внесены изменения в постановление № 185 от 9 февраля 2006 года, утверждавшее генпланы Молодечно, Орши и Бобруйска, для обеспечения комплексного развития Бобруйска и создания в нем благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Облисполкому, горисполкому и другим госорганам поручено утвердить до 2021 года схемы развития городского транспорта и магистрально-уличной сети, схемы электро-тепло- и газоснабжения, связи и водохозяйственного комплекса, а также детальный план развития территорий города, подлежащих реконструкции и новому освоению, схемы новых зеленых зон.