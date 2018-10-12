Румас поручил усилить контроль за ценами

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 30 октября на заседании Совета министров по итогам работы экономики в январе-сентябре поручил усилить контроль за ситуацией с ценами. Он отметил, что хотя инфляция за январь-сентябрь находится в заданных параметрах 3,7%, в сентябре произошел резкий рост на 0,8%, а до конца года еще остается два месяца.

«Прошу министра антимонопольного регулирования и торговли, всех руководителей взять под усиленный контроль ситуацию с ценами», - сказал он, передает БелТА.

Что касается экспорта товаров и услуг, то хотя рост поставок наблюдается по всем группам товаров, положительное сальдо внешней торговли за январь-август на 210 млн долларов меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Темп экономического роста за январь-сентябрь составил 103,7%, но динамика ВВП начала замедляться. В Гомельской и Могилевской областях не выполнены ключевые показатели эффективности по валовому региональному продукту.

Из-за непростых погодных условий существенно снизился урожай зерновых и зернобобовых культур.

Сергей Румас отметил неплохие темпы роста производства работ в строительной отрасли, но темпы роста объемов строительства жилья снижаются. «Пока 91,1%», - отметил премьер.

Также есть проблемы с выполнением заданий по экспорту услуг.

В связи с этим глава правительства поручил до конца года «как минимум удержать положительные тенденции» в экономике, поскольку от этого зависит выполнение пятилетки.