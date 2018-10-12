Счастье в каждой ноте: певица Ёлка выступит в Минске с большой концертной программой

Она раскрыла секрет популярности уже давно: каждая её песня становится 100% хитом, количество просмотров клипов на YouTube перешагнуло планку в 150 миллионов, а живые выступления проходят при полных аншлагах и отличаются мощной энергетикой и особеннойатмосферой. Популярная исполнительница, российская певица Ёлка выступит в Минске с большой концертной программой в столичном PrimeHall. Начало концерта в 20:00.

Свои концерты Ёлка называет «квартирниками»: здесь всегда душевно и, по-домашнему тепло и уютно.Со сцены артистка делится самым сокровенным со зрителями: рассказывает истории из жизни, иронизирует над собой и исполняет любимые поклонникамипесни. Концертное выступление певицы – это полноценное погружение в мелодику и смысл композиций, а также знакомство с внутренним миром Ёлки. Искренность и сердечность артистки на концертах – это впечатляющее исключение в мире шоу-бизнеса.

- В какой-то момент у меня случилось чёткое понимание того, с каким ощущением должен уходить зритель с моего концерта. И это не камень на душе. О камнях позаботится жизнь, подкинет нам неприятных приключений. А я хочу, чтобы в диалоге со мной зритель получал немного надежды. И чтобы на эти два часа он отключался от всего груза, которым сопровождается наша жизнь, - комментирует Ёлка.

Всю карьеру Ёлки можно разделить на два периода: «до» и «постпровансковский». В 2011 году вышла песня «Прованс», которуюпо праву считают началом нового этапа в творчестве певицы. Примечательно то, что 4 месяца эту композицию не хотели брать в эфир радиостанции, а сама Ёлка признаётся, что первоначально не хотела записывать песню. «Прованс» был назван лучшим хитом первой половины 2011 года: трек прочно закрепился на вершинах хит-парадов, а видео на YouTubeстало одним из самых просматриваемых русскоязычных клипов. Журнал «TimeOut»внес песню в список «100 песен изменивших нашу жизнь», а журнал «Афиша» включил композицию в список самых ярких и запомнившихся российских поп-хитов за последние 20 лет.

На протяжении карьерыЁлку неоднократно признавали самой ротируемой певицей СНГ. «На большом воздушном шаре», «Около тебя», «Грею счастье», «Навсегда», «Мир открывается», «Впусти музыку» - занимали высшие точки во всех хит-парадах СНГ. В копилке Ёлки семь статуэток премии «Золотой граммофон», премии телеканала «RU-TV»и «Песня года», а также полноформатные альбомы «Город обмана» (2005), «Тени» (2006), «Этот великолепный мир» (2008),«Точки расставлены» (2011), «#Небы» (2015) и концертный альбом «#2» (2015).

Виртуозный живой звук, отменный вокал и сочетание евро-попа и ритм-н-блюза во всевозможных конфигурациях, максимальная отдача и удивительная атмосфера подарят зрителям искреннее эстетическое удовольствие и отличное настроение в холодный осенний вечер.

6 ноября, PrimeHall.

Стоимость билетов: танцпол – 63 BYN, сектора – от 83 BYNдо 123 BYN

Справки по телефону: +375 29 650 11 33

Билеты без комиссии можно приобрести на allstars.by, а также в кассе и на сайте primehall.by.