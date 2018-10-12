Хор Турецкого привезет в Беларусь концертную программу «Лучшее»

Их называют рекордсменами популярности: за 28 лет на счету российской арт-группы «Хор Турецкого» более 5000 выходов на сцену, а общее расстояние от одного города до другого, в котором побывал коллектив с гастролями, равняется 3 000 000 км. Известная группа под руководством народного артиста России Михаила Турецкого едет в гастрольный тур по городам Беларуси с программой «Лучшее».Первыми увидеть новое шоу смогут жители Гомеля в ОКЦ 7 ноября, 8 ноября - в Бобруйске, а премьера в Минске состоится 9 ноября во Дворце Республики.
Чтобы покорить зрителя, именитой группе «Хор Турецкого» не требуется большой балет и дорогие декорации. Их выступления — это незабываемое, до мурашек трогательное шоу разноплановых голосов. В программе «Лучшее» белорусы смогут услышать арию Иисуса Христа из рок-оперы «Иисус Христос – Суперзвезда», песни из мюзикла «Скрипач на крыше», знаменитую «Belle», «NotreDamedeParis» и другие хиты в исполнении мужского коллектива.
- Мы создали свой жанр – эстрадный хор и я могу с уверенностью сказать, что аналогов «Хора Турецкого» сегодня в мире нет. Наш секрет популярности в слаженности коллектива и уникальных вокальных данных. Например, когда Михаил Кузнецов поет арию «Царица ночи», люди иногда не верят, что это исполняет мужчина, - рассказывает Михаил Турецкий
Сегодня «Хор Турецкого» - это Михаил Турецкий, Алекс Александров, Евгений Кульмис, Евгений Тумилов, Михаил Кузнецов, Олег Бляхорчук, Борис Горячев, Игорь Зверев, Константин Кабо, Вячеслав Фреш. К слову, в коллективе основателя и руководителя Михаила Турецкого называют просто – Маэстро или Царь. И это оправданно, ведь выступления его группы давно вышли за рамки простых концертов в филармонии. Уникальное сочетание голосов 10 сильнейших певцов России– лучший пример соединения мира искусства с шоу-бизнесом.
За все время существования «Хор Турецкого»стал победителем премии «Рекордъ-2007» за лучший классический альбом года и Ежегодной Национальной премии «Эмоция». В 2015 году концерт «Песни победы» на Поклонной горе в Москве посетило рекордное количество зрителей – 150 000 человек. Уникальные голоса, невероятная энергетика и присущая только им манера исполнения подарят зрителям яркие эмоции и впечатления, которые будут долго согревать каждого зрителя этой осенью.
7 ноября, Гомель
ОКЦ, 19:00
Стоимость билетов: от 55 до 120 BYN
Справки по телефонам: +375 (29) 637 16 70, (0232) 70 32 71
8 ноября, Бобруйск
Дворец искусств, 19:00
Стоимость билетов: от 50 до 90 BYN
Справки по телефонам: +375 (29) 650 11 33, (0225) 72 60 95
9 ноября, Минск
Дворец Республики, 20:00
Стоимость билетов: от 73 до 200 BYN
Справки по телефонам: +375 29 650 11 33, +375 763 11 11
Билеты можно приобрести на сайте allstars.by, у билетных операторов, а также в кассах вашего города.
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