Компания Neoline анонсировала радар-детектор X-COP 9100s с международной радарной платформой

NeolineX-COP 9100s– это первое в мире гибридное устройство (радар-детектор/видеорегистратор), которое способно обнаруживать все современные стационарные и мобильные радары в странах по всему миру.
X-COP 9100s оборудован многолинзовым стеклянным объективом, мощным процессором Ambarella и матрицей Sonyс высокой светочувствительностью — съемка в разрешении FullHDполучается детальной и четкой. Предусмотрен автоматический ночной режим, который уменьшает засветы от фар и фонарей.
В комплект поставки входит кабель NeolineFuseCord 3 pin, с помощью которого гибрид подсоединяется к электросети автомобиля для автоматического перехода в парковочный режим после отключения зажигания. Сверхчувствительный модуль EXDPlusв сочетании с режимом Turboфиксирует радары на максимальной дистанции.
X-COP 9100s оснащен защитой против RDD устройств Spectre 4 и SpectreElite,которые предназначены для обнаружения радар-детекторов в странах, где они запрещены. Фильтр Z-сигнатур минимизирует количество ложных срабатываний в городе.
Функция MotionControlпозволяет отключать звуковые и голосовые оповещения без помощи кнопок: достаточно провести рукой на расстоянии 10-15 см от дисплея.
О компании Neoline
Компания Neoline выпускает гаджеты для автолюбителей с 2007 года. В ассортименте компании – видеорегистраторы, радар-детекторы, смарт-зеркала, инверторы для подзарядки аккумулятора и аксессуары. Компания использует самые современные технологии проектирования и сборки гаджетов, дополняя их свежими идеями и уникальным видением рынка. На всю продукцию NEOLINE распространяется гарантия компании. В апреле 2014 года компания Neoline одной из первых на рынке объявила об увеличении гарантийного обслуживания на весь ассортимент радар-детекторов серии X-COP до 2 лет.
Более подробная информация: www.neoline.ru
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