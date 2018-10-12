Ход реализации проекта ”Твининг“ обсужден на встрече с делегацией Европарламента

Ход реализации твининг-проекта Европейского союза ”Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь“ обсужден 30 октября 2018 года на встрече делегации Европейского парламента, находящейся с визитом в Минске, с руководителями структурных подразделений Национального банка Беларуси, принимающих участие в проекте ”Твининг“.

”Национальный банк стал первым государственным органом в Беларуси, осуществляющим проект партнерства с Европейским союзом. Мы осознаем сложность и масштаб этого проекта и стремимся реализовать его профессионально и ответственно“, – отметил в ходе встречи с членами Европейского парламента начальник Главного управления международного сотрудничества Национального банка Алексей Лесной. ”На сегодняшний день проект прошел половину своего пути, и мы видим хороший прогресс по всем компонентам“, – добавил он.

Твининг – это новая форма прямого сотрудничества между органами власти государств – членов Европейского союза и Республики Беларусь. Он предусматривает передачу прогрессивного опыта органов государственного управления стран – членов ЕС их белорусским партнерам. Твининг-проект “Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь” реализуется с января 2018 года в рамках программы партнерства ЕС консорциумом европейских банков в составе Немецкого Федерального банка, Национального банка Польши и Банка Литвы.

Реализация проекта предусматривает принятие ряда мер, направленных на усиление платежной системы, повышение финансовой стабильности, улучшение банковского надзора и управления финансовыми рисками, а также усовершенствование защиты потребителей финансовых услуг и информационной политики Национального банка Республики Беларусь.

Управление информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь