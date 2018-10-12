Около 120 тонн пшеницы ввозилось из России в Беларусь без документов

При проведении специальных мероприятий в Мстиславском районе сотрудниками Могилевской таможни приостановлено движение трех грузовых автомобилей MAN и IVECO, незаконно перевозивших в общей сложности 118 тонн пшеницы.

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Товар стоимостью по предварительной оценке около 40 тысяч белорусских рублей следовал из Российской Федерации в Беларусь без товаросопроводительных документов. Не имелось у водителей автопоездов и фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность зерна для дальнейшей переработки и потребления.

По данным фактам Могилевской таможней начаты административные процессы по признакам правонарушений предусмотренных ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 50% стоимости товара.

По материалам Могилевской таможни