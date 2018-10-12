Лента RSS
Подписаться на ленту
30 октября 2018, вторник, 17:38
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
30. 10. 2018

Около 120 тонн пшеницы ввозилось из России в Беларусь без документов

Источник фото: ГТК

При проведении специальных мероприятий в Мстиславском районе сотрудниками Могилевской таможни приостановлено движение трех грузовых автомобилей MAN и IVECO, незаконно перевозивших в общей сложности 118 тонн пшеницы.

смотрите также Россельхознадзор не пустил в Россию 19 тонн белорусского сыра

Товар стоимостью по предварительной оценке около 40 тысяч белорусских рублей следовал из Российской Федерации в Беларусь без товаросопроводительных документов. Не имелось у водителей автопоездов и фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность зерна для дальнейшей переработки и потребления.

По данным фактам Могилевской таможней начаты административные процессы по признакам правонарушений предусмотренных ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 50% стоимости товара.

 

По материалам Могилевской таможни

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Никита, ты кормил кота, когда я уезжала? 
- Да, с ним все в порядке! 
- А рыбок? 
- Э-э-э, это был непростой выбор!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.