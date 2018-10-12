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31. 10. 2018

В отдельных районах Беларуси ожидаются кратковременные дожди, туманы

Источник фото: Telegraf.by

31 октября погоду Беларуси в основном будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы, днем по юго-западу республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается днем с прояснениями. Днем по северо-востоку республики кратковременные дожди. В отдельных районах страны туман. Ветер юго-восточный, южный, днем умеренный. Температура воздуха максимальная - в середине дня от +8°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу республики.

по данным Белгидромета, 1 ноября территория Беларуси будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная - днем +12..+18°С, по северо-востоку +10..+11°С.

2 ноября ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, утром и днем ожидается смещение малоактивного фронтального раздела через территорию страны. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер юго-восточный, южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная - днем +8..+15°С, по юго-западу до +17°С.

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