МАРТ: белорусы не доплачивают за проезд в транспорте около трети

Белорусы возмещают 70,7% затрат на проезд в городском автомобильном транспорте, остальные затраты ложатся на государство. Об этом сообщили в министерстве антимонопольного развития и торговли. В Минске этот показатель составляет 62,3% (в метро – 73,1%), областных центрах — 83,1%.

По грубым подсчетам, если бы минчане полностью возмещали затраты на проезд в метро, то жетон стоил бы около 90 копеек вместо сегодняшних 65 копеек, а талон на проезд в наземном транспорте — около 96 копеек вместо 60 копеек, передает TUT.by.

В областных центрах талончик на одну поездку должен был бы стоить около 60 копеек при сегодняшних 50.