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31. 10. 2018

Хоккеистов «Динамо-Минск» свозили посмотреть на рабочих МТЗ

Источник фото: Прессбол

После 11 поражения подряд в Континентальной хоккейной лиги хоккеистов "Динамо-Минск" отправили на Минский тракторный завод, который является партнером команды. Здесь члены команды прошли алко-контроль, посетили музей и три цеха МТЗ, пообщались с рабочими, в том числе о причинах неудачной игры и планах на ближайшие матчи.

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По словам членов руководства клуба, экскурсия на завод станет для динамовцев хорошим стимулом прервать неудачную серию. Иначе нужно заканчивать, заявил ассистент главного тренера "Динамо-Минск" Сергей Стась, передает «Прессбол».

«Посмотрев, как вы работаете, они должны пахать на льду», - подчеркнул он.

О необходимости переоценки ценностей у хоккеистов заявил и генеральный директор клуба Дмитрий Басков. По его мнению, они должны понять, что хоккей — это интересная жизнь, и нужно ценить каждый день в хоккее.

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