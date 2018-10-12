Хоккеистов «Динамо-Минск» свозили посмотреть на рабочих МТЗ

После 11 поражения подряд в Континентальной хоккейной лиги хоккеистов "Динамо-Минск" отправили на Минский тракторный завод, который является партнером команды. Здесь члены команды прошли алко-контроль, посетили музей и три цеха МТЗ, пообщались с рабочими, в том числе о причинах неудачной игры и планах на ближайшие матчи.

смотрите также "Динамо-Минск" потерпело 11-е поражение подряд в КХЛ По словам членов руководства клуба, экскурсия на завод станет для динамовцев хорошим стимулом прервать неудачную серию. Иначе нужно заканчивать, заявил ассистент главного тренера "Динамо-Минск" Сергей Стась, передает «Прессбол». «Посмотрев, как вы работаете, они должны пахать на льду», - подчеркнул он. О необходимости переоценки ценностей у хоккеистов заявил и генеральный директор клуба Дмитрий Басков. По его мнению, они должны понять, что хоккей — это интересная жизнь, и нужно ценить каждый день в хоккее. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby