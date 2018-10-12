Миссия МВФ прибудет в Беларусь 5 ноября

Традиционная ежегодная обзорная миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в Беларуси с 5 по 15 ноября. Об этом сообщили в представительстве организации в Беларуси.

смотрите также В ноябре в Минске будет работать очередная миссия МВФ Цель работы миссии - обзор текущей экономической ситуации в Беларуси и продолжение консультаций с официальным Минском по мерам экономической политики, передает ПРАЙМ-ТАСС.



Миссию возглавит заместитель начальника отдела стран Северо-Восточной Европы европейского департамента МВФ Жака Миньяна. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby