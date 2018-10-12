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31. 10. 2018

Миссия МВФ прибудет в Беларусь 5 ноября

Штаб-квартира Международного валютного фонда

Традиционная ежегодная обзорная миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в Беларуси с 5 по 15 ноября. Об этом сообщили в представительстве организации в Беларуси.

смотрите также В ноябре в Минске будет работать очередная миссия МВФ

Цель работы миссии - обзор текущей экономической ситуации в Беларуси и продолжение консультаций с официальным Минском по мерам экономической политики, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Миссию возглавит заместитель начальника отдела стран Северо-Восточной Европы европейского департамента МВФ Жака Миньяна.

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