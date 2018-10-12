Советы безопасности Беларуси и Армении договорились о взаимодействии

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился в Минске с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем. Стороны обсудили актуальные проблемы международной безопасности.

Также участники встречи подписали план взаимодействия аппаратов советов безопасности двух стран, сообщает Арменпресс со ссылкой на Совет безопасности Армении.

Беларусь и Армения являются членами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вместе с тем Минск активно поставляет вооружение Азербайджану, который периодически находится в состоянии вооруженного конфликта с Арменией.