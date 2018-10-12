Лента RSS
Подписаться на ленту
31 октября 2018, среда, 09:26
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
31. 10. 2018

Советы безопасности Беларуси и Армении договорились о взаимодействии

Источник фото: БелТА

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился в Минске с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем. Стороны обсудили актуальные проблемы международной безопасности.

смотрите также Лукашенко оспорил «разного рода рассуждения в демократической Армении» о Беларуси

Также участники встречи подписали план взаимодействия аппаратов советов безопасности двух стран, сообщает Арменпресс со ссылкой на Совет безопасности Армении.

Беларусь и Армения являются членами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вместе с тем Минск активно поставляет вооружение Азербайджану, который периодически находится в состоянии вооруженного конфликта с Арменией.

 

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Анекдот все анекдоты

- Никита, ты кормил кота, когда я уезжала? 
- Да, с ним все в порядке! 
- А рыбок? 
- Э-э-э, это был непростой выбор!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.