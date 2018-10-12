В центре Минска продали участок почти за 2 млн долларов

30 октября на электронных торгах в Минске за 1,93 млн долларов было выкуплено право застроить участок на пересечении Немиги и Либкнехта, который с 2011 года безуспешно пытались освоить иранские инвесторы. Участок в 1,29 гектара приобрела компания крупного девелопера Виталия Синицкого, которому принадлежит многофункциональный комплекс «Титан».

Участок выставили на аукцион для строительства многофункционального комплекса общественного назначения площадью до 62 тыс. квадратных метров. В его состав включается административно-деловая, культурно-развлекательная, спортивная, лечебно-оздоровительная и торговая функции, общепит и паркинг, передает TUT.by.

Покупателю участка Виталию Синицкому в Минске также принадлежат центры «Титан», «Трюм» и «Волна», а его компания «Сигмаполюс» финансирует радиостанцию «Спорт ФМ».