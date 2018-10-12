Лента RSS
Подписаться на ленту
31 октября 2018, среда, 10:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
31. 10. 2018

В центре Минска продали участок почти за 2 млн долларов

Источник фото: tut.by

30 октября на электронных торгах в Минске за 1,93 млн долларов было выкуплено право застроить участок на пересечении Немиги и Либкнехта, который с 2011 года безуспешно пытались освоить иранские инвесторы. Участок в 1,29 гектара приобрела компания крупного девелопера Виталия Синицкого, которому принадлежит многофункциональный комплекс «Титан».

Участок выставили на аукцион для строительства многофункционального комплекса общественного назначения площадью до 62 тыс. квадратных метров. В его состав включается административно-деловая, культурно-развлекательная, спортивная, лечебно-оздоровительная и торговая функции, общепит и паркинг, передает TUT.by.

Покупателю участка Виталию Синицкому в Минске также принадлежат центры «Титан», «Трюм» и  «Волна», а его компания «Сигмаполюс» финансирует радиостанцию «Спорт ФМ».

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Обидно, когда кот целыми днями жрет, спит, ничего не делает, а жена его любит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.