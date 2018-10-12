В Гродненской области случились возгорания в детсаду и школе

В Гродненской области 30 октября произошло сразу два возгорания в учреждениях образования – детском саду и школе. Об этом сообщили в Гродненском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Так, утром было обнаружено задымление в помещении прачечной на первом этаже двухэтажного здания ясли-сада агрогородка Гожа Гродненского района. До прибытия сотрудников МЧС из здания был эвакуирован 81 человек, включая 61 ребенка. В результате короткого замыкания повреждена электропроводка бойлера.

А днем поступило сообщение о пожаре холодильника в помещении столовой средней школы в деревне Минойты Лидского района. В результате поврежден холодильник, электрический светильник, закопчены стены, потолок.