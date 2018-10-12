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31. 10. 2018

В Беларуси побит температурный рекорд дня от 1960 года

Источник фото: "ВКонтакте"

Температурный рекорд дня в Беларуси, установленный в 1960 году, был побит 30 октября в Бресте, где воздух прогрелся до 20,3 градуса тепла. Прежний рекорд, который также был зафиксирован в этом областном центре, составлял 19,8 градуса.

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По данным Белгидромета, обновился рекорд дня и в городе Высокое Каменецкого района Брестской области — с 18,4 градуса в 2008 году до 18,6.

А вот в Езерище на севере Витебской области максимальная температура составила всего 1,1 градуса выше нуля.

 

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