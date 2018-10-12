Новостройки по-прежнему в тренде – почему?

Интерес к новостройкам не только остается стабильно высоким, но и с каждым годом усиливается. И это несмотря на имеющиеся в истории негативные моменты, связанные с покупкой квартир на стадии строительства.Почему покупатели вкладываются в строительство, а не выбирают более доступные по цене и уже готовые квартиры вторичного рынка, атакже какие крайностиможно встретить в современных предпочтениях покупателей новостроек и какие новые форматы жилья появляются на рынке – на эти и другие вопросы ответила руководитель «Твоя столица • Новостройцентр» Наталья Жалова.

Какая доля покупателей квартир, выбирает новостройки?

-Конкуренция между новостройками и вторичным рынком наблюдается постоянно. В зависимости от благоприятности экономической обстановки в стране, она может лишь нарастать или ослабевать. Например, в кризисные периоды, количество решившихся приобрести недостроенную квартиру несколько снижается – сказывается нежелание людей связываться с рисками ожидания окончания строительства. И наоборот, в период оптимизма, вызванного, пусть небольшим, но все же ростом заработных плат, и в целом, экономической стабильности, все больше покупателей отдают предпочтение новостройкам.

Но если говорить в общем, то в качестве альтернативы квартирам вторичного рыка, новостройкирассматривают более 80% потенциальных покупателей квартир.

Новостройки привлекают покупателей более низкой ценой?

-Нет, это одно из распространенных заблуждений. И вот почему.

Во-первых, согласно, проведённому нами совместно с Путеводителем по новостройкам (портал prometr.by) исследованию, цена, как фактор влияния на выбор квартиры, имеет вес лишь порядка 20%. То есть она не превалирует над остальными факторами, такими как местоположение, стадия строительной готовности, инфраструктура в окружении и т.п.Для сравнения – аналогичную значимость имеет расположение дома вблизи станции метро.

Во-вторых, в настоящее время, разница между стоимостью квартиры в новостройке и на вторичном рынке, не только снизилась до минимальных значений, но и в некоторых случаях даже и стала больше. То есть квартиры на вторичном рынке, в ряде случаев, обойдутся при покупке дешевле.

Я делаю акцент на текущем времени потому, что, например, в октябре 2014 г., разница в ценах новостроек и квартир вторичного рынка была более существенной. Если сравнить цены того периода на квартиры стандартных потребительских качеств вторичного рынка и новостройки класса «Эконом», то разница в стоимости составит в среднем порядка 170 USD/кв. м. Это позволяло сэкономить при покупке однокомнатной квартиры в среднем 7 тыс. USD, двухкомнатной 10 тыс. USD, а трехкомнатной – 12 тыс. USD. При этом покупатель получал совершенно новую квартиру, с более продуманными планировками и запасом прочности всего дома и его составляющих.

В настоящее время, разрыв в цене уменьшился в среднем до 50 USD/кв. м. А с учетом того, что квартиры в новостройках, как правило просторнее, аналогичных по количеству комнат квартир на вторичном рынке, то итоговая стоимость новостройки может свести экономию на нет.

Тогда в чем секрет популярности новостроек? Ведь квартиры вторичного рынка имеют хоть какую-то отделку, а новостройки продаются в состоянии «голые стены-пол-потолок».

-В настоящее время, можно сказать, что основным фактором интереса к новостройкам является, так называемый, эффект новизны. Он основывается на всем нам знакомом стремлении приобрести абсолютно новую вещь – квартиру, в которой до них никто не жил.

Но это совсем не значит, что сэкономить при покупке новостройки не получится. Например, на экономию можно рассчитывать, если рассматривать новостройки, находящиеся на начальных стадиях строительства. Или обратить внимание на пригородные жилые комплексы, располагающиеся в Колодищах, Новой слободе, Фаниполе.

А насчет ремонта хочется отметить, что, например, большинство квартир стандартных потребительских качеств вторичного рынка, после покупки также потребуют проведения ремонта. Не всегда, такого масштабного, как в случае новостройки, но все же. Кроме того, некоторые покупатели делают ремонт в принципе – покупая любую квартиру, в которой до них кто-тожил. А если учесть, что в пригородных комплексах сейчас можно приобрести новостройку с чистовой отделкой, и по цене ниже квартиры вторичного рынка в Минске, то по части ремонта, у новостроек и «вторички» - можно считать, более-менее паритет.

Вы упомянули факторы, влияющие на выбор новостройки – какие из них можно назвать наиболее значимыми?

-Среди факторов влияния можно выделить следующие: цену, стадию строительной готовности дома, местоположение (конкретный район города, развитость инфраструктуры в окружении, близость метро, транспортная доступность) и специальные условия по оплате (рассрочка, специальные программы кредитования).

В зависимости от возраста, семейного положения покупателей и выбираемого ими класса качества новостройки, эти факторы будут иметь различный вес. Например, для молодой семьи с детьми, ориентированной на новостройки класса «Эконом», с большой вероятность будут важны цена, наличие в окружении социальной инфраструктуры (поликлиники, дет сады, школы) и специальные условия по оплате. В то же время, те покупатели, у кого дети уже среднего и старшего школьного возраста, и кто уже не так стеснен в средствах, ориентируются на новостройки класса «Стандарт», располагающиеся в шаговой доступности от метро.

Те, покупатели, которые рассматривают новостройки класса «Комфорт», больше обращают внимание на конкретный район города и планировку квартиры. В то время, как даже при наличии детей в семье, расположение детсада или школы вблизи дома не критично, поскольку доставок таких покупателей позволяет возить детей в определенную школу города.

Из особенностей спроса можно выделить, что за последние несколько лет значительно вырос интерес к новостройкам микрорайона Уручье, сочетающего в себе современность и экологическую чистоту. Среди покупателей этих квартир можно встретить, как молодые семьи, так и людей в возрасте, как одиноких представителей IT-сферы, так и работников сферы культуры. Но всех их привлекает возможность пользоваться благами города (развитая инфраструктура, близость метро, современная застройка), при этом проживая вблизи экологически чистой зеленой зоны. Особенно это ценится семейными покупателями.

Какие нововведения в рыночном предложении можно выделить?

-На новый уровень выходят проекты пригородных малоэтажных жилых комплексов, которые состоят уже не только из таунхаусов, а предполагают комплексное наполнение: квартиры в сити-хаусах и урбан-виллах, и отдельно стоящие коттеджи. В предыдущие годы, опыт выведения подобных объектов был не очень удачный - площади домов были необоснованно большими (250+кв. м.), а в окружении не предусматривалась инфраструктура. В то время как сейчас площади домов «ужались» до приемлемых для покупателей 140 кв. м., а квартиры вообще можно найти площадью от 40 кв. м. При этом цена для подобных объектов «Комфорт» класса остается приемлемой – от 1 200 USD/кв. м. А при желании – покупатель может заказать сразу и чистовую отделку.

В ближайшее время — это направление строительства будет и дальше развиваться. Как и строительство многоэтажных жилых комплексов в пригороде Минска. Спрос на них увеличивается, а это значит, что увеличение предложения не заставит себя ждать.