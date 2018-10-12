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31. 10. 2018

Мясникович предложил Казахстану создавать совместные предприятия

Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Беларуси и Казахстану следует создавать новые совместные предприятия. Об этом заявил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович на встрече с парламентариями Казахстана во главе с председателем Сената Касым-Жомартом Токаевым.

Сейчас в Казахстане работают восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования, но, по мнению Михаила Мясниковича, этого недостаточно. Он также предложил ввести взаимные меры господдержки и преференции, чтобы поддержать совместные предприятия на первом этапе, сообщает «Беларусь 1».

Товарооборот между Беларусью и Казахстаном к 2020 году должен составить не менее 1 млрд долларов.

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