В Беларуси с 1 ноября увеличат детские пособия

В Беларуси с 1 ноября в связи с изменением размера бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Так, пособие в связи с рождением ребенка увеличится до 2142,1 рубля, при рождении второго и последующих детей - до 2998,94 рубля, а единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, составит 214,21 рубля.

Что касается ежемесячных пособий, то пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет составит 107,11 рубля. Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (кроме ребенка-инвалида) также увеличится до 107,11 рубля, на ребенка-инвалида старше 3 лет - 149,95 рубля.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит в случае I и II степени утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и III и IV степени до исполнения ребенку трех лет составит 214,21 рубля, III и IV степени после исполнения ребенку трех лет - 257,05 рубля, на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ - 149,95 рубля.