Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси

В Беларуси бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в расчете на месяц составит с 1 ноября 214,21 рубля. Об этом говорится в постановлении министерства труда и социальной защиты от 26 октября №79. БПМ в среднем на душу населения повышается на 0,3% с нынешних 213,67 рубля.

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Новый БПМ трудоспособного населения составит 237,21 рубля, пенсионеров - 163,93, студентов - 207,30, детей в возрасте до 3 лет - 139,79, от 3 до 6 лет - 191,09, от 6 до 18 лет - 233,56.

В связи с изменением БПМ увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите; пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за человеком 80 лет и старше; госпособия на детей.