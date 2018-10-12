Лукашенко обещает быть самым надежным, честным и искренним партнером США

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября на встрече с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом заявил, что рассчитывает на постепенное улучшение отношений между странами. Об этом сообщили в Администрации главы белорусского государства.
В частности, он рассчитывает, что с этого визита начнется, «пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения». По его словам, хотя в последнее время и произошли серьезные подвижки в двусторонних отношениях, кардинальных изменений не наблюдается.
Александр Лукашенко подчеркнул готовность развивать отношения с партнерами в разных регионах мира, в том числе и США. «Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами», - сказал он, пообещав исполнять возможные договоренности «даже в ущерб себе».
Аарон Уэсс Митчелл в свою очередь, выразив понимание внешнеполитической ситуации, в которой оказалась Беларусь, заверил, что США видят большой потенциал в развитии как дипломатических, так и экономических связей с Минском.
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