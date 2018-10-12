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31. 10. 2018

У пьяного мужчины в Минске похитили все деньги на операцию

Источник фото: ГУВД

В Минске разыскивается мужчина, который 10 октября похитил кошелек с 1900 рублей и 290 долларов у 58-летнего жителя Гомельской области, который приехал в столицу для удаления катаракты в одном из медцентров столицы. Деньги пострадавший копил почти пять лет, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина приехал на рейсовом автобусе в Минск и перед приемом у врача решил выпить немного коньяка во дворе жилого дома по улице Кирова. Здесь он познакомился с подозреваемым *на фото), мужчины познакомились, разговорились, стали выпивать. После того, как житель Гомельской области сильно перебрал с алкоголем, злоумышленник похитил из его сумки кошелек с деньгами на операцию. Отсутствие кошелька потерпевший обнаружил на вокзале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (кража) УК.

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