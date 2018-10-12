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31. 10. 2018

В Беларуси повысят проходной балл по результатам ЦТ

Директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк рассказал об отличии между старой методикой подсчета баллов, полученных абитуриентами в ходе централизованного тестирования, и новой, рейтинговой.

По его словам, прежняя система занижала баллы у тех, у кого был низкий и средний уровень знаний. Теперь же абитуриент, не справившийся со всеми предложенными заданиями, сможет часть баллов за не полностью выполненные задания, передают "Минск-Новости".

При этом результаты ЦТ, подсчитанные по старой и новой методикам с 70–75 баллов практически совпадают. Таким образом, хорошо подготовленные абитуриенты смогут рассчитывать на такой же балл, как и раньше.

Тем не менее, в связи с введением новой системы подсчета баллов, минимальный проходной порог ЦТ повысят.

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