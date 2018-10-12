Лента RSS
Подписаться на ленту
31 октября 2018, среда, 14:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
31. 10. 2018

В Беларуси подорожали доллар и российский рубль

31 октября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курс евро снизился на 0,1% до 2,4065 рубля.

Доллар же подорожал на 0,08% до 2,1196 рубля.

Российский рубль также стал дороже – на 0,29% до 3,2308 белорусского за 100 российских.

Это Интересно
Актуальное
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Обидно, когда кот целыми днями жрет, спит, ничего не делает, а жена его любит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.