Стоимость ввозимой из Литвы в Беларусь крупной партии бытовой техники занизили в три раза

Попытка незаконного перемещения через территорию Евразийского экономического союза бытовой техники стоимостью порядка 210 тысяч белорусских рублей пресечена сотрудниками Оперативной таможни. Факт незаконного ввоза в грузовом автомобиле марки «DAF» из Литовской Республики 441 единицы техники выявлен в результате проведенных таможенниками специальных и контрольных мероприятий в пункте пропуска «Бенякони».

На холодильники, варочные панели, винные шкафы, стиральные, посудомоечные машины и другое оборудование торговой марки «Hotpoint-Ariston» были представлены сопроводительные документы с недостоверными сведениями о товаре. В частности, при проведении проверки установлено, что стоимость бытовой техники занижена более чем в три раза.

По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. За предоставление таможенному органу при декларировании товаров недостоверных сведений о товарах законодательством Республики Беларусь предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.

По материалам Оперативной таможни