Белорусские артисты и блогеры участвуют в экочеллендже #ГЕРОЯМПЕТЬЛЕГКО

В соцсетях проходит челлендж в поддержку конкурса среди школ Беларуси «Героям петь легко»на лучший клип про раздельный сбор отходов на песню из известной социальной рекламы «Чтобыпланету нам спасать».

Чтобы поддержать социальную инициативу и привлечь внимание широкой общественности к экологическому конкурсу, организованному движением «Цель 99» и ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», популярные артисты белорусской эстрады, блогеры и кавер-бэнды записывают видеоролики напесню «Чтобы планету нам спасать», публикуют их на своих страницах в соцсетях с хэштегом #ГЕРОЯМПЕТЬЛЕГКО и передают эстафету другим исполнителям. Участники сопровождают клипы постами, в которых объясняют, почему важно собирать мусор раздельно.

Амбассадором конкурса «Героям петь легко» стала одна из самых известных звездных пар Беларуси— Денис Дудинский, телеведущий, солист группы Da Vinci, учредитель международного туристического агентства Far Away, и Катерина Раецкая, event-продюсер, ведущая, солистка группы Da Vinci. Денис и Катерина будут оценивать работы белорусских школьников, присланные на конкурс. Чтобы поддержать ребят, артисты приняли участие в челлендже и исполнили свою версию песни про спасение планеты от мусора.

«Мы поддерживаем цель конкурса «Героям петь легко» — очень важно объяснить белорусам, почему правильный сбор мусора поможет сохранить окружающую среду. Я побывала во многих европейских странах и могу сказать, что там весьма ответственно относятся к раздельному сбору бытовых отходов, ведь это один из наиболее простых и эффективных способов улучшить экологическую ситуацию во всем мире. За нарушение правил утилизации мусора в Европе предусмотрена целая система штрафов! Хочется, чтобы и в нашей стране люди осознали необходимость правильного обращения с отходами – только в этом случае их станет меньше, мы будем пить чистую воду и дышать свежим воздухом», — комментирует Катерина Раецкая.

Вызов уже приняли группа «Тяни-Толкай», один из лидеров белорусской поп-рок сцены, неординарная Дария, финалистка международного конкурса «Народный артист 2», яркая певица Анастасия Тиханович вместе с юными звездами вокальной школы «Белый парус», харизматичный кавер-бэнд «Июль», талантливые блогеры Павел Станкус и Валерия Фадеева, Габриэль Купатадзе, участник 6 сезона шоу «Голос», с очаровательной дочерью Нино. Эстафета передана многим артистам белорусской эстрады! Найти всех участников челленджа можно по хэштегу #ГЕРОЯМПЕТЬЛЕГКО в социальной сети Инстаграм.

«Мы рады, что артисты и блогеры не остались равнодушными к нашей инициативе. Принимая участие в челлендже, они на своем примере показывают белорусам, что сортировать и перерабатывать бытовые отходы – важно и нужно для сохранения природы и нашего благополучия. Бумага, пластик, стекло, металл, старая техника – при разумном подходе все это из отходов превращается в полезные ресурсы. Каждый исполнитель подошел к задаче творчески: видеоролики получаются яркими и запоминающимися. Героям действительно петь легко!» — комментирует Нина Кульбеда, представитель общественного движения «Цель99».

Прием заявок на участие в экоконкурсе «Героям петь легко» продолжается! Школы могут отправлять видеоролики до 31 октября 2018 года. Оценивать работы и определять лучшие из них жюри будет с 1 по 26 ноября. Лучшиеклипы разместят на YouTubeканале target99Belarus для публичного просмотра, школы-победители получат ценные призы. Подробную информацию об условиях конкурса можно найти на сайте www.target99.by.

Информация о конкурсе, движении «Цель 99» (Target99) и ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»

ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь – это некоммерческая организация, координирующая в стране деятельность в сфере обращения со вторичными ресурсами. Под эгидой движения «Цель 99» организация проводит информационные кампании среди населения Беларуси по популяризации раздельного сбора и переработки бытовых отходов.

В 2018 году «Цель 99» и ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» объявили конкурс среди школ Беларуси на лучший клип про раздельный сбор отходов на песню «Чтобы планету нам спасать» из известной социальной экологической рекламы https://www.youtube.com/watch?v=G_hTTUm5Zms

Накануне старта конкурса организаторы отправили во все школы страны диски с экологическим видеоуроком «Школа юных экоменов» и предложили учителям с его помощью провести с детьми информационные часы про ответственное отношение к отходам и раздельный сбор отходов. Такие информационные часы со школьниками по борьбе с мусором http://gkx.by/novosti/2003-v-shkolakh-gotovyat-ekogeroev – это обязательный этап, который необходимо пройти школам, чтобы принять участие в республиканском конкурсе «Героям петь легко».