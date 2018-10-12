Румас назвал топ-10 задач для правительства

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 31 октября назвал топ-10 задач для правительства на 2018-2020 годы. Так, к этим задачам относится развитие бизнес-среды и создание комфортных условий ведения бизнеса; опережающее развитие сферы услуг; формирование IT-страны и масштабная цифровизация экономики.

Кроме того, в топ-10 вошли эффективная бюджетная и налоговая политика, обеспечение низкого уровня инфляции и эффективное управление госсобственностью.Правительство намерено активизировать внешнеэкономическую деятельность, совершенствовать инвестиционную политику, снижать межрегиональную дифференциацию, обеспечить достойные условия жизни и оплаты труда, сообщили в правительстве.

Также в планах декриминализация нарушений в сфере налогового законодательства, изменение подходов применения к предпринимателям налоговых последствий по хозяйственным операциям, оформленным первичными учетными документами без юридической силы.

В программе обозначены меры для развития предпринимательства, среди них реальная финансовая поддержка бизнеса, введение механизма оценки регулирующего воздействия, который бы позволил бизнесу влиять на принятие некоторых законов,

Совмин намерен разделить функции собственника и регулятора в управлении организациями с долей госсобственности.

В бюджетно-финансовой сфере основной акцент будет сделан на внедрение эффективной системы оценки фискальных рисков и принятия решений по их минимизации.

Существенно повысятся требования к оказанию господдержки. Запланирована также разработка закона о госсекторе с новой идеологией. В частности, представителей государства из числа госслужащих заменят на профессиональных управляющих.