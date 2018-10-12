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31. 10. 2018

В Беларуси безбагажные тарифы на авиарейсы могут ввести в 2019 году

В Беларуси лоукост тарифы на пассажирские авиаперевозки могут появиться в 2019 г. Об этом 31 октября сообщил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

По его словам, чтобы традиционные перевозчики смогли применять более экономный безбагажный тариф, необходимо внести изменения в Воздушный кодекс. «Рассчитываем на то, что в ближайшее время эта услуга безбагажного тарифа будет внедрена», - отметил он, передает агентство "ПРАЙМ".

По его словам, изменения в законодательство планируется внести примерно за полгода. В мире же билеты, не предусматривающие перевозку багажа, стоят примерно на 5-15 евро дешевле. 

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