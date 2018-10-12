ESET: банковские трояны проникли в Google Play

ESETобнаружила 29 банковских троянов, замаскированных под безвредныепрограммы в GooglePlay. Пользователи официального каталога приложений скачали их в общей сложности более 30 000 раз.
О приложениях с вредоносным функционалом сообщил специалист по безопасности ESET Лукас Стефанко. Трояны маскировались под легитимные программы: гороскопы, инструменты для очистки системы или экономии заряда аккумулятора и пр.
После установки на планшет или смартфон большинство приложений сообщало о несовместимости с устройством и имитировало удаление из системы (по факту иконка просто скрывалась от глаз пользователя). Некоторые подделки (например, приложения-гороскопы) выполняли заявленные в описании функции.
Вне зависимости от способа маскировки, на втором этапе атаки на устройстве происходила расшифровка полезной нагрузки с функционалом банкера. Далее троян выбирал цель среди приложений, установленных на устройстве, и внедрял соответствующую фишинговую форму для ввода логина и пароля. Кроме того, вредоносная программа перехватывала и пересылала текстовые сообщения, чтобы обойти двухфакторную аутентификацию через SMS, и могло устанавливать на устройство другое ПО.
Вредоносные приложения были загружены в Google Play от лица разных компаний-разработчиков. Тем не менее, сходство исходного кода и один и тот же управляющий сервер позволяют предположить, что у подделок один и тот же автор (группа авторов).
Подделки удалены из Google Play в период с августа по октябрь 2018 года.
Рекомендации ESET:
- Загружайте приложения только из официальных магазинов. Это не гарантирует безопасность на 100%, однако GooglePlay значительно безопаснее, чем сторонние площадки.
- В ходе установки приложений из GooglePlay обращайте внимание на запросы разрешений, проверяйте рейтинги, оценки других пользователей и читайте отзывы.
- Защитите компьютер и мобильные устройства современным антивирусным ПО.Продукты ESET обнаруживают угрозу как Android/TrojanDropper.Agent.CIQ.
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