ESET: банковские трояны проникли в Google Play

ESETобнаружила 29 банковских троянов, замаскированных под безвредныепрограммы в GooglePlay. Пользователи официального каталога приложений скачали их в общей сложности более 30 000 раз.

О приложениях с вредоносным функционалом сообщил специалист по безопасности ESET Лукас Стефанко. Трояны маскировались под легитимные программы: гороскопы, инструменты для очистки системы или экономии заряда аккумулятора и пр.

После установки на планшет или смартфон большинство приложений сообщало о несовместимости с устройством и имитировало удаление из системы (по факту иконка просто скрывалась от глаз пользователя). Некоторые подделки (например, приложения-гороскопы) выполняли заявленные в описании функции.

Вне зависимости от способа маскировки, на втором этапе атаки на устройстве происходила расшифровка полезной нагрузки с функционалом банкера. Далее троян выбирал цель среди приложений, установленных на устройстве, и внедрял соответствующую фишинговую форму для ввода логина и пароля. Кроме того, вредоносная программа перехватывала и пересылала текстовые сообщения, чтобы обойти двухфакторную аутентификацию через SMS, и могло устанавливать на устройство другое ПО.

Вредоносные приложения были загружены в Google Play от лица разных компаний-разработчиков. Тем не менее, сходство исходного кода и один и тот же управляющий сервер позволяют предположить, что у подделок один и тот же автор (группа авторов).

Подделки удалены из Google Play в период с августа по октябрь 2018 года.

Рекомендации ESET:

Загружайте приложения только из официальных магазинов. Это не гарантирует безопасность на 100%, однако GooglePlay значительно безопаснее, чем сторонние площадки.

В ходе установки приложений из GooglePlay обращайте внимание на запросы разрешений, проверяйте рейтинги, оценки других пользователей и читайте отзывы.

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