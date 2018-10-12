Экономика
15:35, 31 октября 2018
В 2019 году тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 5 долларов
В 2019 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси вырастут не более чем на 5 долларов в эквиваленте. Об этом сообщил 31 октября вице-премьер Владимир Кухарев. По его словам, соответствующий проект документа планируется подготовить к середине ноября.
Как отметил вице-премьер, местные органы власти уже представили планово-расчетные цены на ЖКУ, которые после обобщения в министерстве ЖКХ передали в министерство антимонопольного регулирования и торговли, передает агентство "Минск-Новости".
Между тем в минэнерго работают сейчас над расчетом топливных балансов.
реклама
Ссылки по теме
Вице-премьер: в 2021 году многодетные будут ждать своего жилья не более года 31 октября 2018 В РФ заявили об улучшении состояния Сенцова 31 октября 2018