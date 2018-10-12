15:35, 31 октября 2018

В 2019 году тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 5 долларов

В 2019 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси вырастут не более чем на 5 долларов в эквиваленте. Об этом сообщил 31 октября вице-премьер Владимир Кухарев. По его словам, соответствующий проект документа планируется подготовить к середине ноября.

Как отметил вице-премьер, местные органы власти уже представили планово-расчетные цены на ЖКУ, которые после обобщения в министерстве ЖКХ передали в министерство антимонопольного регулирования и торговли, передает агентство "Минск-Новости".

Между тем в минэнерго работают сейчас над расчетом топливных балансов.

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