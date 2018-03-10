В Славянске женщина принесла в полицию мешок оружия

В Славянске местная жительница принесла в полицию мешок с оружием, который она нашла среди строительного мусора в разрушенном гараже. Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области в среду, 3 октября.

Правоохранители исследовали оружие и пришли к выводу, что среди найденного было два карабина, которые никогда не стояли на учете в органах внутренних дел. Еще один карабин и гладкоствольное ружье были похищены участниками незаконных воорженных формирований, а два гладкоствольных ружья и травматический пистолет были утрачены после захвата Славянска сепаратистами.

Женщина заявила, что она не знает, откудавзялось это оружие. Сейчас полицейские устанавливают владельца схрона.

Ранее в метро Киева задержали мужчину с двумя гранатами РГД-5 и запалами к ним. Правоохранители устанавливают, зачем боеприпасы были нужны задержанному.

А в Кривом Роге задержали ранее судимого местного жителя, у которого нашли гранатомет. По его словам, он нашел гранатомет у пруда и решил оставить себе в качестве сувенира.

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Источник: korrespondent.net