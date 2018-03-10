В Житомирской области депутата обвиняют в похищении человека

В Житомирской области депутата одного из поселковых советов обвиняют в похищении человека и вымогательстве миллиона гривен. Об этом в среду, 3 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным правоохранителей, 59-летний депутат с сообщниками похитил предпринимателя, отобрал у него дорой автомобиль и заставил написать долговую расписку. Отмечается, что инцидент произошел в сентябре прошлого года на территории Дарницкого района столицы.

Депутат и трое его подельников подстерегли 39-летнего предпринимателя на парковке, где он обычно оставлял свой автомобиль Cadillac. Затем злоумышленники заблокировали машину жертвы, избили потерпевшего, втолкнули его на заднее сиденье Cadillac и вывезли в лес возле села Погребы Броварского района Киевской области.

Злоумышленники заставили предпринимателя написать долговую расписку на имя депутата, а также еще одну о передаче автомобиля Cadillac. Получив от потерпевшего долговые расписки, злоумышленники освободили его.

Подозрение объявлено по статьям о похищении человека, вымогательстве и незаконном завладении транспортным средством. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ведомстве.

По состоянию на данный момент материалы уголовного производства направлены адвокатам для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе отметили, что материалы относительно сообщников депутата выделены в отдельное уголовное производство, досудебное следствие по которому продолжается.

Напомним, весной в Киеве похитили бизнесмена и потребовали выкуп в $50 тысяч. Правоохранители менее чем за сутки установили, где находится заложник и сумели освободили его.

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Источник: korrespondent.net