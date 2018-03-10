Ученые подсчитали количество погибших во время селфи

За последние шесть лет из-за селфи в мире погибли более 250 человек. К такому выводу пришли индийские исследователи, сообщает в среду, 3 октября, Washington Post.
Ученые из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели изучили статистику гибели людей во время селфи с октября 2011 года по ноябрь 2017 года и обнаружили 259 селфи с летальным исходом.
Чаще всего любители селфи тонут, умирают в происшествиях, связанных со столкновением с различным транспортом, например, пытаясь запечатлеть себя на фоне подъезжающего поезда, а также разбиваются, упав с высоты.
По данным исследователей, чаще всего в процессе селфи умирают в Индии. В погоне за эффектным кадром часто также умирают в России, США и Пакистане, говорится в отчете.
Более 85% всех жертв в результате селфи – люди в возрасте от 10 до 30 лет.
Ученые также считают, что реальное количество погибших на самом деле больше, поскольку о многих трагичных случаях просто нигде не сообщается.
Напомним, летом в Днепре погибла девушка, пытаясь сделать селфи. Она пыталась сфотографироваться, съезжая вниз по перилам.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области школьник во время селфи на крыше грузового поезда получил ожоги около 40% тела.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
"Дело БелТА": В СК назвали "небылицей" заявление редактора TUT.by о вербовке
Редактор портала TUT.by Дмитрий Бобрик, который проходит одним из подозреваемых по резонансному «делу БелТА», сообщил на своей странице в Facebook, что на допросе в Следственном комитете его вербовали и оказывали давление. Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова назвала его признание "небылицей".
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.