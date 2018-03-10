Ученые подсчитали количество погибших во время селфи

За последние шесть лет из-за селфи в мире погибли более 250 человек. К такому выводу пришли индийские исследователи, сообщает в среду, 3 октября, Washington Post.

Ученые из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели изучили статистику гибели людей во время селфи с октября 2011 года по ноябрь 2017 года и обнаружили 259 селфи с летальным исходом.

Чаще всего любители селфи тонут, умирают в происшествиях, связанных со столкновением с различным транспортом, например, пытаясь запечатлеть себя на фоне подъезжающего поезда, а также разбиваются, упав с высоты.

По данным исследователей, чаще всего в процессе селфи умирают в Индии. В погоне за эффектным кадром часто также умирают в России, США и Пакистане, говорится в отчете.

Более 85% всех жертв в результате селфи – люди в возрасте от 10 до 30 лет.

Ученые также считают, что реальное количество погибших на самом деле больше, поскольку о многих трагичных случаях просто нигде не сообщается.

Напомним, летом в Днепре погибла девушка, пытаясь сделать селфи. Она пыталась сфотографироваться, съезжая вниз по перилам.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области школьник во время селфи на крыше грузового поезда получил ожоги около 40% тела.

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Источник: korrespondent.net