На границе с Польшей застряли сотни фур

Во Львовской области на границе Украины и Польши выстроились километровые очереди из грузовиков. Об этом сообщает Сегодня в среду, 3 октября.

"В пункте пропуска Краковец грузовики стоят уже за четыре километра до границы. В очереди их уже более 200. Водители ждут по двое-трое суток, чтобы выехать в Польшу, а очередь двигается очень медленно", – говорится в сообщении.

Один из водителей рассказал, что он стоит в очереди уже трое суток.

"С понедельника. Три дня я уже жду. И сейчас еще сутки будут, чтобы зайти. Это ненормально. Сутки-полтора, больше не будет, это первый раз такое у меня, трое суток", – рассказал водитель грузовика Василий Федорец.

Его коллега-дальнобойщик Сергей Мороз добавил, что он тоже стоит в заторе 48 часов.

"48 часов. А кто задерживает? Наши говорят, что поляки, поляки говорят, что наши", – признался он.

Отмечается, что пассажирские автобусы и легковушки двигаются без задержек, и сейчас в очереди – всего 20 машин и ни одного автобуса.

Задержки в пропуске грузовиков связывают с так называемой "итальянской" забастовкой польских пограничников. Свою работу они максимально замедляют, требуя таким образом повысить зарплату.

При этом, ни одного официального сообщения о забастовке украинская сторона не получала. Наши пограничники уверяют, что со своей стороны грузовиков не задерживают, оформляют по 10 за час, как обычно.

Тем временем, польские правоохранители второй день подряд выходят на масштабный протест в центре Варшавы: возле администрации президента собрались полицейские, пограничники, инспекторы патрульной службы и тюремные надзиратели.

Они требуют повышения зарплат, улучшения условий труда, а также пенсионного обеспечения. Организаторы акции уверяют, что это крупнейший протест правоохранительных служб в истории страны.

В Государственной фискальной службе Украины подтвердили информацию о сложной ситуации на границе. По информации ведомства, одной из причин являются ограничения по ввозу в Польшу топлива до 200 литров на один грузовой автомобиль.

Напомним, в начале сентября бастовали польские таможенники. Тогда об этом официльано сообщило посольство Украины в Польше.

А 12 августа в польском городе Камень-Поморский 100% полицейских ушли на больничный из-за хронической усталости, отмечая, что это не акция протеста, поскольку работникам силовых ведомств запрещено протестовать.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net