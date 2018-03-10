На границе с Польшей застряли сотни фур

Во Львовской области на границе Украины и Польши выстроились километровые очереди из грузовиков. Об этом сообщает Сегодня в среду, 3 октября.
"В пункте пропуска Краковец грузовики стоят уже за четыре километра до границы. В очереди их уже более 200. Водители ждут по двое-трое суток, чтобы выехать в Польшу, а очередь двигается очень медленно", – говорится в сообщении.
Один из водителей рассказал, что он стоит в очереди уже трое суток.
"С понедельника. Три дня я уже жду. И сейчас еще сутки будут, чтобы зайти. Это ненормально. Сутки-полтора, больше не будет, это первый раз такое у меня, трое суток", – рассказал водитель грузовика Василий Федорец.
Его коллега-дальнобойщик Сергей Мороз добавил, что он тоже стоит в заторе 48 часов.
"48 часов. А кто задерживает? Наши говорят, что поляки, поляки говорят, что наши", – признался он.
Отмечается, что пассажирские автобусы и легковушки двигаются без задержек, и сейчас в очереди – всего 20 машин и ни одного автобуса.
Задержки в пропуске грузовиков связывают с так называемой "итальянской" забастовкой польских пограничников. Свою работу они максимально замедляют, требуя таким образом повысить зарплату.
При этом, ни одного официального сообщения о забастовке украинская сторона не получала. Наши пограничники уверяют, что со своей стороны грузовиков не задерживают, оформляют по 10 за час, как обычно.
Они требуют повышения зарплат, улучшения условий труда, а также пенсионного обеспечения. Организаторы акции уверяют, что это крупнейший протест правоохранительных служб в истории страны.
В Государственной фискальной службе Украины подтвердили информацию о сложной ситуации на границе. По информации ведомства, одной из причин являются ограничения по ввозу в Польшу топлива до 200 литров на один грузовой автомобиль.
Напомним, в начале сентября бастовали польские таможенники. Тогда об этом официльано сообщило посольство Украины в Польше.
А 12 августа в польском городе Камень-Поморский 100% полицейских ушли на больничный из-за хронической усталости, отмечая, что это не акция протеста, поскольку работникам силовых ведомств запрещено протестовать.
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Источник: korrespondent.net
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