В ЕС ужесточат предельные нормы автомобильных выхлопов

Европарламент поддержал решение снизить предельно допустимые нормы выбросов CO₂ новыми автомобилями на 40%до 2030 года в сравнении с 2020 годом. Депутаты проголосовали за подготовленный Еврокомиссией проект соответствующего распоряжения на заседании в Страсбурге в среду, 3 октября.
Тем самым Европарламент поставил еще более жесткие рамки, чем Еврокомиссия, предлагавшая снижение предельных норм автомобильных выхлопов на 30%. Позицию комиссии ЕС поддержала и Германия. Теперь парламенту и комиссии предстоит провести переговоры на данную тему со странами Евросоюза.
В настоящее время средний показатель по ЕС составляет 118,5 г CO₂ на один километр пробега. Целью до 2021 года является достижение значения в 95 г CO₂ на километр.
Автомобилестроители будут вынуждены производить больше машин с альтернативными двигателями, выбрасывающими в атмосферу лишь незначительное количество углекислого газа или совсем не совершающих выхлопов CO₂.
Прежде чем распоряжение вступит в силу, Европарламент должен достичь соглашения со странами-членами ЕС.
Ранее стало известно, что в ЕС расширят расследование в отношении автоконцернов Германии. Еврокомиссия намерена выяснить, договорились ли BMW, Daimler и VW не конкурировать друг с другом при разработке и внедрении технологий, обеспечивающих снижение объемов выброса вредных выхлопов бензиновых и дизельных автомобилей.
Источник: Русская служба Deutsche Welle
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
"Дело БелТА": В СК назвали "небылицей" заявление редактора TUT.by о вербовке
Редактор портала TUT.by Дмитрий Бобрик, который проходит одним из подозреваемых по резонансному «делу БелТА», сообщил на своей странице в Facebook, что на допросе в Следственном комитете его вербовали и оказывали давление. Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова назвала его признание "небылицей".
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.