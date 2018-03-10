В Германии прошла массовая акция протеста против расизма

Более 20 тысяч человек в среду, 3 октября, вышли на улицы немецкого города Мюнхен, протестуя против "разворота" политического курса Баварии вправо, сообщает Bild.

В частности, протестующие выступают против расширения прав полиции, а также расизма и ограничения гражданских прав.

Среди организаторов акции – почти 70 организаций: партий, профсоюзов, религиозных групп и ассоциаций.

По данным полиции, в акции участвует 21 тысяча человек. Организаторы же заявляют о не менее 40 тысячах.

Отмечается, что акция прошла мирно.

Напомним, в начале сентября в антимигрантских протестах в Германии были задержаны 300 человек.

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Источник: korrespondent.net