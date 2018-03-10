Возьмутся за Роттердам. У НАБУ новое громкое дело

НАБУ остается одним из главных ньюсмейкеров украинской политики. То с Специализированной антикоррупционной прокуратурой разборки устраивает, то громкие политические дела заводит.

Противодействия бюро тоже серьезное – портретами Сытника заклеили метро, уголовные дела против руководителя ведомства заводят, суды годами дела рассматривают.

Корреспондент.net решил вспомнить, на каком этапе наиболее резонансные дела НАБУ и рассказать о новых производствах бюро.

В чью пользу Роттердам?

Национальное антикоррупционное бюро проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) из-за так называемой формулы "Роттердам +".

В марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию на рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину". Причем такая же цена считается для добытого в Украине угля.

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что так называемая формула "Роттердам+" применяется незаконно относительно значительного количества угля.

Специалисты, которые были привлечены НАБУ к расследованию дела "Роттердам+", подтвердили переплату в 15 миллиардов гривен, однако следствие не исключает возможности давления на экспертов.

"Я вспомню ситуацию, которая сложилась по делу рюкзаков (дело о закупке рюкзаков для Нацгвардии, где фигурировал сын министра МВД Арсена Авакова) когда в отношении эксперта, который делал экспертизу, было зарегистрировано производство и получено разрешение на обыск у него. Причем это все делалось в полиции", - сказал Сытник.

По его словам, важным моментом истины в этом деле является именно проведение экспертизы.

По мнению Сытника, у НАБУ уже достаточно материалов, чтобы сделать "определенный выводы" в этом деле.

Плакаты в метро

Утром 1 октября на ситилайтах столичного метрополитена разместили изображение Сытника с надписью: "Я разоблачу топ-коррупционеров".

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что ему неизвестно, кто разместил рекламу, и назвал ее "типичной провокацией". В пресс-службе ведомства также заявили журналистам, что не знают заказчика рекламы.

Позже Сытник намекнул, что к рекламе в столичном метрополитене с его изображением причастен заместитель председателя депутатской фракции партии Блок Петра Порошенко народный депутат Сергей Березенко.

По словам Сытника, причиной этого стала направленное в НАБУ подозрение в отношении первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины.

"Недавно, в рамках уголовного производства по заявлению журналиста Дмитрия Гнапа, который выдал переписку господина (депутата-беглеца Александра) Онищенко с отдельными народными депутатами. В рамках этого производства были вызваны на допрос некоторые депутаты, в том числе нардеп Березенко, который отвечает за внешнюю рекламу. Пожалуй, я единственный чиновник, который был так прорекламирован бесплатно", - заявил Сытник.

Березенко ситуацию пока никак не прокомментировал.

Другие дела

А что же происходит в самых резонансных делах НАБУ?

Газовое дело Онищенко. НАБУ установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. Организатором схемы следствие считает нардепа Александра Онищенко (лишен депутатской неприкосновенности), а соорганизаторами – Валерия Постного и мать нардепа Инессу Кадырову. Восемь подозреваемых признали свою вину и заключили сделки со следствием. Обвинительные акты против еще 14 фигурантов, в частности Постного, переданы в суд. Семь подозреваемых, в том числе нардеп и его мать, находятся в розыске. 26 июля НАБУ завершило досудебное расследование против Онищенко и финдиректора подконтрольных ему предприятий. В сентябре получено разрешение на заочное осуждение Онищенко.

Дело Насирова. Cледствие считает, что с мая 2015-го по март 2016 года тогдашний глава Госфискальной службы Роман Насиров принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке для подконтрольных Онищенко предприятий платежей по рентной плате за пользование недрами на общую сумму 2 миллиарда гривен. 10 ноября 2017 года дело против Насирова передали в суд. Судебный процесс начался 7 декабря. В тот же день защита Насирова попросила полностью зачитать обвинительный акт, который состоит из 774 страниц. За полгода прокуроры зачитали 245 страниц. Глава САП Назар Холодницкий отмечал, что на зачитывание обвинительного акта может пойти больше 20 месяцев.

Дело Мартыненко. Экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко подозревают в завладении средствами государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". Согласно оценкам НАБУ, общий ущерб составляет более 695 миллионов гривен. Следствие завершено. На 5 октября Шевченковский районный суд назначил рассмотрение дела по существу.

Дело Труханова.Мэр Одессы Геннадий Труханов фигурирует в нескольких уголовных производствах НАБУ, в частности о покупке Одесским горсоветом здания бывшего завода "Краян" за 185 млн грн, о возможном присвоении средств местного бюджета путем завышения стоимости реконструкции автодорог, а также о передаче имущества КП "Международный аэропорт Одесса" компании "Международный аэропорт Одесса". Следствие завершили 30 мая. Труханову вручен обвинительный акт.

Дело о рюкзаках Авакова. Сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и предпринимателя Владимира Литвина обвиняли в растрате на сумму 14,5 миллионов гривен. НАБУ следствие завершило. Но Специализированное антикоррупционное бюро 12 июля закрыло производство против Авакова и Чеботаря. Литвин же полностью признал свою вину. НАБУ не согласно с таким решением и обжалует его. Там считают, что полностью доказали вину Авакова и Чеботаря. Это дело стало одной из причин конфликта между НАБУ и САП, который продолжается до сих пор.

Источник: korrespondent.net