Итоги 03.10: Отчет о работе НАБУ и цена на нефть



Названа дату старта отопительного сезона в Украине

Правительство приняло решение о начале отопительного сезона в Украине с 15 октября. “Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона календарно с 15 октября, но до этого времени каждый орган местного самоуправления вправе индивидуально определиться, когда начать отопительный сезон, учитывая реальные погодные условия”, – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Против замглавы внешней разведки СБУ НАБУ открыло дело

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Производство по статье незаконное обогащение в отношении Семочко возбудили после журналистского расследования о его имуществе.

Цена нефти Brent впервые за четыре года поднялась выше 86 долларов

Мировые цены на нефть эталонных марок резко выросли, впервые с ноября 2014 года преодолев рубеж в 86 долларов за баррель. Так, цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на $1,89(2,23%) – до $86,69 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $1,49(1,98%) – до $76,72за баррель.

Сытник отчитался о работе НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник отчитался о деятельности НАБУ за первое полугодие 2018 года на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

США оставили Китай без поставок нефти

Поставки нефти из США в Китай прекратились в сентябре. Об этом свидетельствуют данные судовой статистики Refinitiv Eikon.

По данным Управления энергетической информации, экспорт американской нефти в Китай в прошлом году превысил совокупный объем поставок в Великобританию и Нидерланды.

Комитет Рады поддержал снятие неприкосновенности с регионала

Регламентный комитет Верховной Рады признал законным представление Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности народного депутата из фракции Оппозиционный блок Сергея Дунаева. В ГПУ заявили, что нардеп не указал в своей декларации сведения о деньгах жены.

Суд в Крыму изменил приговор голодающему активисту Балуху

Верховный суд аннексированного Крыма сократил на месяц срок заключения украинца Владимира Балуха. Суд рассмотрел апелляционную жалобу и решил изменить приговор Балаху, "учитывая положительную характеристику". Активист проведет в тюрьме четыре года 11 месяцев вместо пяти лет.

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Источник: korrespondent.net