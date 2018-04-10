В Украине с помощью НАТО создается центр киберзащиты - Столтенберг

В Украине с помощью НАТО создается центр по защите киберпространства от вмешательства и взлома. Об этом рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает в четверг, 4 октября, РБК.

"В настоящее время НАТО помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который будет одним из способов помочь ей справиться с инцидентами или попытками вмешаться, вторгнуться или взломать их киберсети", - отметил он.

В частности, генсек заявил об этом на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Комиссии НАТО - Грузия на уровне министров обороны стран-членов блока, отвечая на вопрос о возможности взаимодействия Украины и НАТО в контексте противодействия угрозам в киберпространстве во время президентских и парламентских выборов в 2019 году.

Столтенберг также рассказал, что финансирование этого проекта предоставляет целевой фонд киберзащиты НАТО.

"Мы также помогаем им в защите их собственных сетей и инфраструктуры", - уточнил он.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Украины Степана Полторака не будет присутствовать на министерской встрече стран НАТО в Брюсселе 3-4 октября. Украинский министр обращался с письмом к альянсу с просьбой разрешить ему участие во встрече, но получил отрицательный ответ.

Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал спор между Украиной и Венгрией. По его словам, поиск решения конфликта целиком зависит от двух стран.

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Источник: korrespondent.net