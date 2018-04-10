Лента RSS
Подписаться на ленту
04 октября 2018, четверг, 09:21
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,47
04. 10. 2018

В Украине с помощью НАТО создается центр киберзащиты - Столтенберг

В Украине с помощью НАТО создается центр по защите киберпространства от вмешательства и взлома. Об этом рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает в четверг, 4 октября, РБК.
 
"В настоящее время НАТО помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который будет одним из способов помочь ей справиться с инцидентами или попытками вмешаться, вторгнуться или взломать их киберсети", - отметил он.
 
В частности, генсек заявил об этом на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Комиссии НАТО - Грузия на уровне министров обороны стран-членов блока, отвечая на вопрос о возможности взаимодействия Украины и НАТО в контексте противодействия угрозам в киберпространстве во время президентских и парламентских выборов в 2019 году.
 
Столтенберг также рассказал, что финансирование этого проекта предоставляет целевой фонд киберзащиты НАТО.
 
"Мы также помогаем им в защите их собственных сетей и инфраструктуры", - уточнил он.
 
Ранее стало известно, что глава Минобороны Украины Степана Полторака не будет присутствовать на министерской встрече стран НАТО в Брюсселе 3-4 октября. Украинский министр обращался с письмом к альянсу с просьбой разрешить ему участие во встрече, но получил отрицательный ответ.
 
Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал спор между Украиной и Венгрией. По его словам, поиск решения конфликта целиком зависит от двух стран.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Рабам в Египте платили пенсию?
- Нет.
- А в Риме?
- Тоже нет.
- Теперь вы видите, что в вопросах пенсионной реформы мы руководствуемся зарубежным опытом?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.