ООС: сепаратисты применили запрещенное вооружение

За прошедшие сутки, 3 октября, в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - пять раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что за прошедшие сутки сепаратисты осуществляли обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Новолуганское, Пески, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

При этом прицельный огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - доложили в штабе ООС.

Напомним, 2 октября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 34 раза открывали огонь по позициям украинских войск, причем восемь раз с запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В боях погиб один военный, еще двое ранены.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Источник: korrespondent.net