На Донбасс доставили почти 100 тонн гумпомощи от Красного Креста

Гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста (98 тонн) направился на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей через КПВВ Новотроицкое. Об этом в четверг, 4 октября, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
"Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое в ОРДЛО направилось пять грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Общая масса груза составила 98,6 тонн", - говорится в сообщении.
Ранее Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса еще два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью.
Напомним, 6 сентября Красный Крест отправил 15 грузовиков с гумпомощью на Донбасс. Автомобили перевозили строительные материалы, лекарства, медицинские, гигиенические и продуктовые наборы общим весом 254 тонны.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
"Дело БелТА": В СК назвали "небылицей" заявление редактора TUT.by о вербовке
Редактор портала TUT.by Дмитрий Бобрик, который проходит одним из подозреваемых по резонансному «делу БелТА», сообщил на своей странице в Facebook, что на допросе в Следственном комитете его вербовали и оказывали давление. Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова назвала его признание "небылицей".
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.