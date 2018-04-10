На Донбасс доставили почти 100 тонн гумпомощи от Красного Креста

Гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста (98 тонн) направился на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей через КПВВ Новотроицкое. Об этом в четверг, 4 октября, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое в ОРДЛО направилось пять грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Общая масса груза составила 98,6 тонн", - говорится в сообщении.

Ранее Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса еще два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью.

Напомним, 6 сентября Красный Крест отправил 15 грузовиков с гумпомощью на Донбасс. Автомобили перевозили строительные материалы, лекарства, медицинские, гигиенические и продуктовые наборы общим весом 254 тонны.

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Источник: korrespondent.net