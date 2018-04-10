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04. 10. 2018

Запорожская АЭС отключила третий энергоблок

Запорожская атомная электростанция в четверг, 4 октября, в 00:05 отключила третий блок от энергосистемы страны на плановый средний ремонт продолжительностью до 25 января 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК Энергоатом.

Отмечено, что во время ремонтной кампании будут выполнены работы по реконструкции и модернизации, замене определенного количества узлов, агрегатов и деталей.

Таким образом, сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2970 МВт.

На станции также заверили, что показатели, характеризующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Запорожской АЭС находятся в пределах нормы.

Ранее правоохранители разоблачили факт присвоения денег на Запорожской атомной электростанции.

Также сообщалось, что Южно-Украинская АЭС подключила первый блок к энергосистеме страны после завершения среднего планового ремонта.

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Источник: korrespondent.net

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